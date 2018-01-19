МВФ отметил рост экономики России

МВФ отмечает рост экономики на территории России. Об этом рассказали представители организации.

Никита Готский

По словам официального сотрудника фонда Джери Райса, в январском отчете структуры, имеются новые показатели по улучшению российской экономики. Отмечается, что Россия смогла преодолеть два года рецессии, а благодаря макроэкономической политике государство снова через определенное время сумеет продемонстрировать увеличение показателей ВВП. При этом, как сообщает Райс, для ускорения роста стране необходимо проводить реформы. В частности, РФ следует улучшать инвестиционный климат при помощи внедрения денежных средств в соцсферу и инфраструктуру. На рост ВВП повлияет увеличение цен на нефть, повышенный экономический настрой и макроэкономическая политика.Прежде экс-министр экономики Алексей Кудрин заявил, что экономику РФ нужно поднимать с помощью агломераций. Он уверен, регионы смогут внести немалый вклад в развитие страны.