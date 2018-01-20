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| | В Швеции научились перерабатывать мусор в топливо

В Швеции научились перерабатывать мусор в топливо

Сегодня, 08:19

В Швеции нашли способ использовать мусор с умом. Больше половины мусора сигают на специальных станциях, преобразуя его в топливо. При этом шведы сами сортируют отходы по контейнерам у себя дома. Отсортированный мусор они отвозят на станции утилизации для дальнейшей переработки. Такие станции есть в каждом районе и находятся они в радиусе 300 метров от жилых домов.

В Швеции научились перерабатывать мусор в топливо

 

Твердые бытовые отходы распределяют по категориям, в зависимости от переработки. Опасные отходы, просроченные и ненужные лекарственные препараты, забирают соответствующие службы. В итоге на полигон вывозят лишь 1% от всего мусора.

В России также вплотную занялись вопросом утилизации мусора. К 2019 году планируется закрыть часть полигонов, а на территории остальных построить мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы. На территории этих комплексов будут также и МСЗ, которые позволят превращать часть отходов в энергию.

Первые заводы для сжигания мусора появятся в Московской области и Татарстане уже в 2021 году. Также планируется внедрить систему раздельного сбора мусора.

По прогнозам, данные меры позволят снизить количество мусора на 30 процентов.
 
 

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