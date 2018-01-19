СМИ: Гражданам РФ удалось накопить рекордную сумму

За прошедший год россияне смогли собрать сумму, равную 29,5 триллионам рублей. Эту информацию обнародовало издание «Известие» со ссылкой на данные, предоставленные сотрудником Росстата.

Пойда Анна

Согласно имеющимся в распоряжении сведениям, общий размер сбережений жителей России увеличился на 14% в сравнении с показателями прошлого года. На декабрь 2017 года население смогло суммарно накопить на своих банковских вкладах сумму, эквивалентную 20 триллионам рублей. Кроме того, доход, который можно получить в случае продажи ценных бумаг, накопленных россиянами, составляет 9,7 триллионов рублей.Увеличение накоплений связано с ростом реальной заработной платой, которая наиболее возросла у работников социальной сферы, так как её подняли на 10% .