Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Мнения

Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Участница Дома-2 страдает шизофренией.

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | СМИ: Гражданам РФ удалось накопить рекордную сумму

СМИ: Гражданам РФ удалось накопить рекордную сумму

Сегодня, 11:48
За прошедший год россияне смогли собрать сумму, равную 29,5 триллионам рублей. Эту информацию обнародовало издание «Известие» со ссылкой на данные, предоставленные сотрудником Росстата.

СМИ: Гражданам РФ удалось накопить рекордную сумму

 

Согласно имеющимся в распоряжении сведениям, общий размер сбережений жителей России увеличился на 14% в сравнении с показателями прошлого года. На декабрь 2017 года население смогло суммарно накопить на своих банковских вкладах сумму, эквивалентную 20 триллионам рублей. Кроме того, доход, который можно получить в случае продажи ценных бумаг, накопленных россиянами, составляет 9,7 триллионов рублей.

Увеличение накоплений связано с ростом реальной заработной платой, которая наиболее возросла у работников социальной сферы, так как её подняли на 10% .
Пойда Анна
Новости по теме
В России продали внедорожников и кроссоверов на сумму 747 миллиардов рублей
В России продали внедорожников и кроссоверов на сумму 747 миллиардов рублей

В России продали внедорожников и кроссоверов на сумму 747 миллиардов рублей. Статистические данные включают период с января по ноябрь 2016 года.

Toyota удалось собрать рекордную выручку в SUV-сегменте на рынке РФ
Toyota удалось собрать рекордную выручку в SUV-сегменте на рынке РФ

В России Toyota удалось собрать рекордную сумму от продаж в SUV-сегменте. За 2016 год доход японского автопроизводителя составил 667,64 миллиардов рублей.

Минфин сообщило о росте Резервного фонда до 2,56 триллионов рублей
Минфин сообщило о росте Резервного фонда до 2,56 триллионов рублей

Министерство финансов заявило о росте объёма Резервного фонда до 2,56 триллионов рублей. В начале месяца это сумма была равна 2,45 триллионов рублей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости