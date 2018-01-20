Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | Глава столичного ДЭПИР: экспорт Москвы существенно растет в высокотехнологичных областях

Глава столичного ДЭПИР: экспорт Москвы существенно растет в высокотехнологичных областях

Сегодня, 08:19

Почти на 50% (если быть точным, на 49,8%) за девять месяцев с начала 2017-го года вырос экспорт Москвы в области научных исследований и разработок. Об этом в четверг, 18 января РИА Новости рассказал руководитель столичного ДЭПИР Владимир Ефимов. В то же время 15,5% прибавил и экспорт в области IT.

 

Как подчеркнул собеседник агентства, главный город нашей страны является ее лидером по части тестирования и внедрения новых технологий. К тому же, Москва — это российский центр по реализации крупных проектов на основе таких передовых решений.

 

Владимир Ефимов не сомневается в том, что Москва будет и дальше развиваться в этом направлении. Для этого есть все предпосылки: от кадров до инфраструктуры, от опыта до поддержки местных властей.

В интервью лидер московского ДЭПИР также напомнил, что в городе успешно реализуется множество проектов, основанных на передовых решениях. Одним из крупнейших из них выступает проект «Мои документы».



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