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| | Глава столичного ДЭПИР: экономика Москвы растет по всем ключевым направлениям

Глава столичного ДЭПИР: экономика Москвы растет по всем ключевым направлениям

Сегодня, 08:18

В столичной экономике наблюдается поступательный рост по всем главным направлениям. Такое заявление в четверг, 18 января сделал руководитель московского департамента экономической политики и развития (ДЭПИР) Владимир Ефимов. Об этом сообщило ТАСС.

Глава столичного ДЭПИР: экономика Москвы растет по всем ключевым направлениям

 

Как подчеркнул управленец, есть основания прогнозировать, что до 2020 г. темпы роста валового регионального продукта (ВРП) в столице доберутся до отметки в 2,3%. По итогам прошлого года означенный ВРП главного города Российской Федерации вырастет на 2%, тогда как в период с 2018-го по 2020-й годы темпы роста ВРП составят в сопоставимых ценах 2,1-2,3%. Именно это и позволяет говорить о планомерном росте столичной экономики по всем ключевым направлениям.

 

Владимир Ефимов в своем комментарии не отказался рассказать, в каких направлениях столичной экономики наблюдается рост. В частности, управленец назвал промышленное производство, экспорт, сферу услуг, IT, научные исследования и разработки.

 
 

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