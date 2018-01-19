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| | Центробанк аннулировал лицензию "АлтайБизнес-Банка"

Центробанк аннулировал лицензию "АлтайБизнес-Банка"

Вчера, 17:14
В пятницу Банком России было лицензионное соглашение на осуществление банковской деятельности у барнаульского «Алтайбизнес-банка», который находился на 512-м месте в стране по параметру величины собственных активов. Информацией об этом поделились сотрудники пресс-службы Центробанка.
 

Центробанк аннулировал лицензию "АлтайБизнес-Банка"

 

В заявлении регулятора отмечается, что серьезные проблемы, связанные с деятельностью указанной организации, начали возникать достаточно давно, по большей части из-за крайне рискованной бизнес-модели. В результате было начато формирование баланса финансовой организации крайне низкого качества, что и вызвало беспокойство в Центробанке.
 
«Банк России неоднократно применял в отношении «Алтайбизнес-банка» различные меры надзорного реагирования, однако раз за разом они оставались без внимания. Среди них также был и запрет на привлечение вкладов со стороны населения. Руководство и собственники кредитной организаии не стали предпринимать каких-либо действенных мер, дабы привести качество активов в порядок. Более того, возникший в 2017 году корпоративный конфликт между акционерами «Алтайбизнес-банка» стал причиной препятствования на пути финансового оздоровления банка», - отмечает Центробанк, также добавив, что данное действие стало очередным доказательством бесперспективности функционирования структуры.

Николай Офицеров
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