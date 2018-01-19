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| | Геологи нашли на Украине крупное месторождение золота

Геологи нашли на Украине крупное месторождение золота

Сегодня, 09:56
В Закарпатской области Украины геологами было найдено довольно крупное месторождение золота. Об этом сообщили местные СМИ.

Геологи нашли на Украине крупное месторождение золота

 

В Закарпатской области Раховского района ученые-геологи из Украины сделали сенсационное открытие, они нашли огромное месторождение золота. Этот прииск содержит в себе приблизительно 2,4 тонны драгоценного металла. Как отмечают эксперты, это весьма удачно, ведь сейчас Киев остался без денег и погряз в долгах, а МВФ не выдает ему новые кредиты.

Отметим, что ранее стало известно, что в ЛНР тоже запланировали начать добычу благородного метала - золота. Основные месторождения Луганска находятся неподалеку от города Антрацит.
Пелагея Лебединская
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