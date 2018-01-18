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| | В России знают про биткоин, но боятся его покупать

В России знают про биткоин, но боятся его покупать

Сегодня, 12:29
Население России знает про хождение биткоинов, но не стремится их приобретать. Об этом заявляет ВЦИОМ.

В России знают про биткоин, но боятся его покупать

 

Около 56% опрошенных граждан РФ слышали о биткоинах, но только 9% желают покупать данную валюту, еще 14% наслышаны лишь об одном термине. Специалисты утверждают, что биткоин пока не имеет популярности среди российских граждан, но при этом 67% респондентов не считают инвестиции в эту криптовалюту прибыльным вложением собственных денежных средств, только 9% думают инвестировать финансы в будущем.

Также социологи отметили плохие знания граждан России о биткоинах. Около 27% опрошенных людей предполагают, что криптовалюту не сумеет приобрести любой желающий, 16% уверены, что ее запретили на территории РФ. Лишь чуть более четверти знают о возможности приобретения биткоина, но и производства его собственными силами. Еще 40% догадываются о реальности покупки товаров за биткоины. Про поводу защищенности криптовалюты с сравнении с обычной валюты мнения людей разделились: 36% считают, похитить биткоин сложно, а 33% придерживаются обратного мнения.
Никита Готский
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