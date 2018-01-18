Набиуллина рассказала о восстановлении экономики после кризиса

Эльвира Набиуллина, являющаяся официальным председателем Центробанка Российской Федерации, поведала о том, как российская экономика продемонстрировала весьма ожидаемые темпы восстановления после кризисного периода.

Александр Вест

Набиуллина отметила, что экономика России к концу 2017 года показала значительный рост ВВП, совпадающий с приблизительными прогнозами специалистов Центробанка. Набиуллина подчеркнула, что в прошлом году российской экономике успешно удалось продемонстрировать восстановление после некоторого упадка, связанного с кризисом. Однако, по словам главы Центрального Банка РФ, в данный момент главной задачей для регулятора является поддержка макроэкономической стабильности и обеспечения дальнейшего роста экономических показателей державы.По словам Набиуллиной, в 2018 году прогнозируемый максимальный уровень роста экономики РФ оценивается примерно в 2 процента. Председатель Центрального Банка РФ заметила, что в нынешнем году предстоит определить дальнейшие пути экономического развития, опираясь на позитивные результаты предыдущего года.