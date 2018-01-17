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| | Роспотребнадзор организует горячую линию по вопросам приёма новых банкнот

Роспотребнадзор организует горячую линию по вопросам приёма новых банкнот

Сегодня, 10:16
В последнее время стало возникать множество жалоб со стороны россиян, которые сетовали на то, что у них не принимают в качестве оплаты купюры нового образца номиналом 2 тысячи и 200 рублей, вошедшие в оборот.

Роспотребнадзор организует горячую линию по вопросам приёма новых банкнот

 

В связи с участившимися случаями, в которых различные предприятия и магазины отказываются в качестве оплаты принимать банкноты нового образца, представители Роспотребнадзора организуют горячую линию для фиксации и уточнения подобных случаев. Отметим, что отказ в приёме купюр, вошедших в денежный оборот согласно всем нормам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации, является весьма серьёзным административным правонарушением, а также ущемлением прав потребителей.

Специальная горячая линия будет запущена с завтрашнего дня и будет доступна для всех граждан, столкнувшихся с подобной проблемой, до 25 января 2018 года. Стоит отметить, что в качестве наказания за подобное правонарушение юридическим лицам может быть вынесен штраф размером до 50 тысяч рублей.
Александр Вест
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