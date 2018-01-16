Особняк, в котором располагается посольство Австралии в Москве, будет продан

Огромный особняк в центре Москвы, в котором находится посольство Австралии, планируют продать в ближайшее время более чем за 12 миллионов долларов.

В пресс-службе компании Kalinka Group, которая занимается продажей недвижимости, сообщили, что вскоре может быть продан особняк посольства Австралии. Желающие уже могут сделать предложение по поводу покупки.Здание располагается на Подколокольном переулке, что находится совсем недалеко от Кремля и парка «Зарядье». В нем работают члены дипломатической группы из Австралии. Договор аренды подписан с дипломатами до 2022 года. Ежемесячно они выплачивают по 36 500 рублей за 1 кв. м.Площадь продаваемого дома составляет 1740 кв. м. Возле него есть площадка, которая вмещает до 30 автомобилей. На парковке и в самом здании есть видеонаблюдение.Приобрести такое сооружение можно за 12,18 миллионов долларов. Каждый квадратный метр этого дома стоит 7 тысяч долларов. Окупиться подобная покупка должна в течении 11 лет, с доходностью 9%. Как заявляют в компании, подобных предложений в столице России нет. Обычно аналогичные здания окупаются за 13-15 лет.