Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

Мнения

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | Особняк, в котором располагается посольство Австралии в Москве, будет продан

Особняк, в котором располагается посольство Австралии в Москве, будет продан

Сегодня, 13:21
Огромный особняк в центре Москвы, в котором находится посольство Австралии, планируют продать в ближайшее время более чем за 12 миллионов долларов.

Особняк, в котором располагается посольство Австралии в Москве, будет продан

 

В пресс-службе компании Kalinka Group, которая занимается продажей недвижимости, сообщили, что вскоре может быть продан особняк посольства Австралии. Желающие уже могут сделать предложение по поводу покупки.

Здание располагается на Подколокольном переулке, что находится совсем недалеко от Кремля и парка «Зарядье». В нем работают члены дипломатической группы из Австралии. Договор аренды подписан с дипломатами до 2022 года. Ежемесячно они выплачивают по 36 500 рублей за 1 кв. м.

Площадь продаваемого дома составляет 1740 кв. м. Возле него есть площадка, которая вмещает до 30 автомобилей. На парковке и в самом здании есть видеонаблюдение.

Приобрести такое сооружение можно за 12,18 миллионов долларов. Каждый квадратный метр этого дома стоит 7 тысяч долларов. Окупиться подобная покупка должна в течении 11 лет, с доходностью 9%. Как заявляют в компании, подобных предложений в столице России нет. Обычно аналогичные здания окупаются за 13-15 лет.
Новости по теме
Особняк Playboy в Лос-Анджелесе будет продан за $200 миллионов
Особняк Playboy в Лос-Анджелесе будет продан за $200 миллионов

Компания Playboy Enterprises приняла решение выставить знаменитый особняк в Лос-Анджелесе на продажу. Цена жилья основателя компании установлена на отметке в

Кардашьян и Уэст купили огромный особняк за 20 миллионов долларов
Кардашьян и Уэст купили огромный особняк за 20 миллионов долларов

Кардашьян и Уэст стали счастливыми владельцами огромного особняка. Покупка обошлась им в 20 миллионов долларов.  

Особняк Уолта Диснея продан за 74 миллиона долларов
Особняк Уолта Диснея продан за 74 миллиона долларов

Известный американский журнал передает, что особняк в Лос-Анджелесе, который принадлежал Уолту Диснею – известнейшему художнику-мультипликатору, был продан за

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости