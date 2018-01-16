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От Редактора

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| | Снижение цен на лекарства в России побило все рекорды

Снижение цен на лекарства в России побило все рекорды

Сегодня, 13:01
Жизненно необходимые лекарства побили все рекорды снижения цены в России за последние несколько лет.

Снижение цен на лекарства в России побило все рекорды

 

Препараты и лекарства, ценовая категория которых варьируется в диапазоне от 50 до 500 рублей, потеряли в цене почти 2%. Теперь все лекарственные препараты до 500 рублей стоят на 1,7% меньше своей изначальной стоимости. А вот лекарства, порог цены которых перешагнул 500 рублей, теперь стали доступнее на 1% от своей изначальной стоимости.
 
Последнее снижение цен на жизненно необходимые лекарства наблюдалось в 2014 году и тогда все препараты потеряли максимум 0,7% от своей изначальной стоимости.

Валерия Голицына
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