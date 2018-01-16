Снижение цен на лекарства в России побило все рекорды

Препараты и лекарства, ценовая категория которых варьируется в диапазоне от 50 до 500 рублей, потеряли в цене почти 2%. Теперь все лекарственные препараты до 500 рублей стоят на 1,7% меньше своей изначальной стоимости. А вот лекарства, порог цены которых перешагнул 500 рублей, теперь стали доступнее на 1% от своей изначальной стоимости.
Снижение цен на лекарства в России побило все рекордыСегодня, 13:01
В России могут повысить стоимость дешевых лекарственных препаратов с 1 января 2018 года. Законопроект прорабатывается рядом правительственных ведомств, включая
Неконтролируемые цены не лекарственные препараты выросли на 20%. Такое заявление сделала глава Минздрава Вероника Скворцова. Напомним, с июля текущего года
Цены на жизненно важные лекарства сильно не повысятся. Это мнение Вероники Скворцовой, министра здравоохранения России, которая уверена в том, что на