Снижение цен на лекарства в России побило все рекорды

Жизненно необходимые лекарства побили все рекорды снижения цены в России за последние несколько лет.

Последнее снижение цен на жизненно необходимые лекарства наблюдалось в 2014 году и тогда все препараты потеряли максимум 0,7% от своей изначальной стоимости.

Валерия Голицына

Препараты и лекарства, ценовая категория которых варьируется в диапазоне от 50 до 500 рублей, потеряли в цене почти 2%. Теперь все лекарственные препараты до 500 рублей стоят на 1,7% меньше своей изначальной стоимости. А вот лекарства, порог цены которых перешагнул 500 рублей, теперь стали доступнее на 1% от своей изначальной стоимости.