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| | Биткоину прогнозируют спад цены до $10 тысяч

Биткоину прогнозируют спад цены до $10 тысяч

Сегодня, 11:07
Биткоин продолжает терять в цене. С утра в понедельник он торговался у отметки в 13,5 тысяч долларов, однако эксперты говорят, что это далеко не нижняя отметка и в результате она опустится до 10 тысяч.
 

Биткоину прогнозируют спад цены до $10 тысяч

 

Меньше всего за главную криптовалюту в мире готова заплатить биржа OKEx. Там биткоин просел более чем на 5%. Bitfinex оценивает его почти в 13,6 тысяч и это при том, что буквально на выходных был показан уверенный рост, в результате чего цена повышалась до 14,5 тысяч. Эксперты утверждают, что фоном для этого выступает фактор того, что на данный момент известно то, что многочисленные правительства намерены разрабатывать инструмент для регулирования данной криптовалюты.
 
Падает ценник и на другие типы, вроде Ethereum, который потерял в цене более двух проценто, опустившись до 1,35 тысячи долларов. Отделившийся от биткоина Bitcoin Cash потерял 4 процента, Ripple потерял столько же. Одной из причин снижения стоимости также называют наложенный запрет на майнинг в Китае. Помимо этого, планы Южной Кореи по запрету работу криптовалютных бирж, также находятся в числе причин удешевления.

Николай Офицеров
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