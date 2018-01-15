Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В РФ первая пачка сигарет с цифровой маркировкой появится в феврале

В РФ первая пачка сигарет с цифровой маркировкой появится в феврале

Вчера, 21:38
15 января в России начался эксперимент, призванный определить эффективность введения цифровой маркировки на пачках с сигаретами. По результатам тестирования сделают вывод относительно целесообразности внедрения подобной меры.

В РФ первая пачка сигарет с цифровой маркировкой появится в феврале

 

В феврале в России появится первая пачка сигарет с цифровой маркировкой. В штрих-коде разместят информацию, свидетельствующую о подлинности продукции. В эксперименте участвуют крупные компании, занимающие более 90% рынка в РФ. Таким образом власть борется с контрабандой. Производители жалуются на то, что в России продают табачные изделия низкого качества, маскируясь при этом под знаменитые бренды. Компании-производители теряют деньги по причине конкуренции и из-за испорченной репутации.

Пилотный проект предназначен для определения целесообразности выбранной меры. Если эксперимент завершится успешно, то цифровая маркировка на коробках с табачными изделиями станет обычным явлением современного общества. В противном случае проект завершат и откажутся от нововведений.
Домбровский Сергей
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