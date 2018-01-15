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| | Теплоход «Максим Горький» продадут в Азербайжан за 20 миллионов рублей

Теплоход «Максим Горький» продадут в Азербайжан за 20 миллионов рублей

Вчера, 15:07
Теплоход, который в простонародье называют «яхтой Сталина», будет продан в Азербайжан московским речным пароходством.

Теплоход «Максим Горький» продадут в Азербайжан за 20 миллионов рублей

 

И хотя нет никаких подтверждений тому, что этот теплоход принадлежал именно Иосифу Виссарионовичу, либо был его любимым местом отдыха, но отрывки исторических фактов говорят именно об этом. Построено судно было в 1934 году и использовалось вплоть до 2014 года, пока московское пароходство не решило, что теплоход слишком дорогостоящий в своей эксплуатации. После этого «Максим Горький» стал рестораном на воде.

По последней информации, хозяин теплохода хочет продать его в Азербайжан, в Каспийское морское пароходство, за сумму не менее 20 миллионов рублей.
Валерия Голицына
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