Теплоход «Максим Горький» продадут в Азербайжан за 20 миллионов рублей

Теплоход, который в простонародье называют «яхтой Сталина», будет продан в Азербайжан московским речным пароходством.

Валерия Голицына

И хотя нет никаких подтверждений тому, что этот теплоход принадлежал именно Иосифу Виссарионовичу, либо был его любимым местом отдыха, но отрывки исторических фактов говорят именно об этом. Построено судно было в 1934 году и использовалось вплоть до 2014 года, пока московское пароходство не решило, что теплоход слишком дорогостоящий в своей эксплуатации. После этого «Максим Горький» стал рестораном на воде.По последней информации, хозяин теплохода хочет продать его в Азербайжан, в Каспийское морское пароходство, за сумму не менее 20 миллионов рублей.