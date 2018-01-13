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| | УФС проверит в Оренбурге рост цен на бензин

УФС проверит в Оренбурге рост цен на бензин

Вчера, 16:45
УФАС намеревается проверить увеличение стоимости горючего на территории Оренбургской области. Об этом сообщают СМИ.

УФС проверит в Оренбурге рост цен на бензин

 

Как заявили представители Оренбургстата, в конце ушедшего года цена бензина возросла на 25 копеек, а в начале января на 17. Антимонопольные службы региона собираются проверить в данное время только одного поставщика продукции компанию "Башнефть", потому как именно она является лидером в Оренбуржье.

О старте проверки заявили в российском Минэкономразвитии. Сотрудники правительственного ведомства отправили послание в УФАС региона, призвав организацию разобраться в обстановке с неожиданным увеличением стоимости на бензин. В "Башнефть" отправлено письмо об обосновании роста цен на горючее. Как только УФС получит ответ, то проведет экспертиз и выяснит, имело ли место злоупотребление своим положением.
Никита Готский
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