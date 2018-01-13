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| | Россияне задолжали по ипотеке 5 трлн рублей

Россияне задолжали по ипотеке 5 трлн рублей

Сегодня, 13:40
Представители Центробанка Российской Федерации предоставили подробный отчёт относительно ипотечного кредитования, предоставляемого российскими банками. Согласно статистике, долг российских граждан по ипотеке достиг рекордных 5 триллионов рублей.

Россияне задолжали по ипотеке 5 трлн рублей

 

За первые 11 месяцев прошлого года российские кредитные организации выдали более 930 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму, превышающую 1,7 триллионов рублей. Отметим, Центральный Банк РФ начал публиковать официальную статистику по ипотечному кредитованию российских граждан лишь с 2006 года, поэтому достигнутый в прошлом году показатель стал историческим максимумом со времён введения аналитических показателей. В ноябре прошлого года ни одна из российских семей не взяла валютный ипотечный кредит, что говорит о высокой популярности ипотечных рублевых займов среди населения России.

Профессиональные финансовые аналитики ожидают, что в нынешнем году темпы роста оформления ипотечного кредитования у граждан РФ должны в значительной степени снизиться вследствие уменьшения платежеспособного спроса на недвижимость.
Александр Вест
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