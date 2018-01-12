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| | Медкомиссия ФАС потребовала понизить цены на лекарство от рака

Медкомиссия ФАС потребовала понизить цены на лекарство от рака

Сегодня, 13:57
Фармакологическая компания «Новартис Фарма» подняла стоимость на препарат, от раковой опухоли, «Тайверб» сразу на 35% . Рани ее стоимость составляла 118 000 рублей, ныне ее себестоимость равна 159 000 рублей.

 


Федеральная антимонопольная служба России затребовала снижения цен на препарат "Тайверб", который сильно поднялся в цене, и теперь не всем больным и нуждающимся в этом средстве, стало недоступно. Этот аппарат находится под патентной защитой, и его не имели права подымать в цене. Компании «Новартис Фарма» выдвинули обвинение и наложили штраф. Цены на жизненно необходимые препараты должно устанавливаться государством. "Тайверб" относится именно к таким.

Напомним, что ФАС обнаружил десятикратное преувеличение цен на болеутоляющие препараты «Нексиум».
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