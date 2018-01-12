В России ожидается резкий рост цен на коньяк

Минсельхоз РФ предложил в 2018 году поднять минимальные цены на коньяк. Теперь цена одной бутылки объемом 0,5 литра в России составит от 371 до 500 рублей.

Минсельхоз выступил с требованием, направленным к Минфину, касательно установления минимальных цен на алкогольные напитки. Так как на рынках алкогольные напитки не соответствуют ГОСТу, а в магазинах на прилавках много нелегального алкоголя, цена на коньяк может подняться до 371-500 рублей. Таким образом будет легко избавиться от контрабандной и нелегальной продукциии.На сегодняшний день на рынке РФ количество поддельного коньяка и другого некачественного алкоголя составляет больше 40%. Это довольно серьезная цифра, если учитывать общее количество спиртного в России.