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| | В России ожидается резкий рост цен на коньяк

В России ожидается резкий рост цен на коньяк

Сегодня, 11:17
Минсельхоз РФ предложил в 2018 году поднять минимальные цены на коньяк. Теперь цена одной бутылки объемом 0,5 литра в России составит от 371 до 500 рублей.

В России ожидается резкий рост цен на коньяк

 

Минсельхоз выступил с требованием, направленным к Минфину, касательно установления минимальных цен на алкогольные напитки. Так как на рынках алкогольные напитки не соответствуют ГОСТу, а в магазинах на прилавках много нелегального алкоголя, цена на коньяк может подняться до 371-500 рублей. Таким образом будет легко избавиться от контрабандной и нелегальной продукциии.

На сегодняшний день на рынке РФ количество поддельного коньяка и другого некачественного алкоголя составляет больше 40%. Это довольно серьезная цифра, если учитывать общее количество спиртного в России.
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