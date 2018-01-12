В американском Минфине уже говорят о новых санкциях против РФ

В американском Минфине уже говорят о новых санкциях против РФСегодня, 08:31
Стивен Мнучин, министр финансов США рассказал о дополнительных ограничениях в отношении ряда стран. Соединенные Штаты применят новые санкции к таким странам:
Издание Reuters в четверг сообщило, что сближение Москвы и Вашингтона может помешать санкциям ЕС против России. Очередной пакет ограничений должен быть наложен
Официальные представители государственного департамента Соединенных Штатов Америки накануне опровергли информацию о том, что Барак Обама подписал новый закон о
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