В американском Минфине уже говорят о новых санкциях против РФ

Представители официального Вашингтона заявили о начале работы над рядом ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Объявлено о них может быть уже в ближайшее время. Возглавляющий американский Минфин Стивен Мнучин в рамках пресс-конференции в Белом доме озвучил соответствующую информацию.

«Мы, как власти США, ранее уже говорили, что ведем работу над этим. Результат будет объявлен уже в ближайшее время. Это именно то, на чем мы должны быть сконцентрированы», - заявил Мнучин в ходе общения с прессой.

Также он уточнил, что санкции против России могут быть введены исходя из законопроектов, которые подписал американский президент Дональд Трамп в 2017 году. Как известно, вся санкционная кампания Вашингтона и Брюсселя началась еще в 2014 году после воссоединения Крыма и России, а также начала на Украине гражданской войны.

Изначально под ограничительные меры попадали различные лица и компании, но позже санкции начали расширяться и со времени захватили целые секторы экономики.

Николай Офицеров