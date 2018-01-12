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| | В американском Минфине уже говорят о новых санкциях против РФ

В американском Минфине уже говорят о новых санкциях против РФ

Сегодня, 08:31
Представители официального Вашингтона заявили о начале работы над рядом ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Объявлено о них может быть уже в ближайшее время. Возглавляющий американский Минфин Стивен Мнучин в рамках пресс-конференции в Белом доме озвучил соответствующую информацию.
 

В американском Минфине уже говорят о новых санкциях против РФ

 

«Мы, как власти США, ранее уже говорили, что ведем работу над этим. Результат будет объявлен уже в ближайшее время. Это именно то, на чем мы должны быть сконцентрированы», - заявил Мнучин в ходе общения с прессой.
 
Также он уточнил, что санкции против России могут быть введены исходя из законопроектов, которые подписал американский президент Дональд Трамп в 2017 году. Как известно, вся санкционная кампания Вашингтона и Брюсселя началась еще в 2014 году после воссоединения Крыма и России, а также начала на Украине гражданской войны.
 
Изначально под ограничительные меры попадали различные лица и компании, но позже санкции начали расширяться и со времени захватили целые секторы экономики.

Николай Офицеров
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Комментарии (2):

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Санкции должны быть решительными, в виде конфискации всех средств олигархических семейств. К тому же 50 человек - мало. Эту шушеру надо изводить всю, под корень
Сегодня, 09:21
написал: SEMENOV
группа: Гости
Если бы я был президентом, я бы ввел законопроект о санкциях России к США. И методично бы вводил санкции каждый год, по принципу вы нам пощечину, мы вам дубиной по голове.
Сегодня, 10:02
написал: Азат
группа: Гости
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