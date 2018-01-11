Ученик Павла Глобы: Россиянам стоит избавляться от рублей в 2018 году

Популярный астролог Влад Росс, являющийся учеником Павла Глобы, предрёк экономический кризис, с которым в 2018 году столкнётся Россия. Всем россиянам астролог посоветовал не хранить свои сбережения в российской валюте.

Александр Вест

Влад Росс традиционно опубликовал свой экономический прогноз на нынешний 2018 год, согласно которому рубль может оказаться в весьма плачевном положении, резко потеряв в своём курсе относительно швейцарского франка и американского доллара. Астролог пояснил, что все года, заканчивающиеся на цифру «8», имеют особое значение для мировой экономики. Влад напомнил, что в 2008 году по всей планете разразился мировой кризис, а в 1998 году в России случился дефолт.Астролог посоветовал всем гражданам России хранить свои сбережения, вкладывая их в недвижимость, которая всегда будет востребована, в отличие от российской валюты, способной к резкому изменению своего курса в отрицательную сторону. Отметим, что другие экстрасенсы предсказали весьма положительный исход для российской экономики в 2018 году.