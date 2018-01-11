Эксперты пообещали укрепление рубля до конца марта

По оценкам экспертов, укрепление российской валюты должно продолжиться вплоть до конца первого квартала нынешнего года. Специалисты заметили, что рубль будет укрепляться из-за возрастающих цен на нефтяное сырьё.

Александр Вест

С середины ноября в прошлом году курс рубля к американскому доллару увеличился на более чем 5 процентов. Напомним, что за доллар в середине ноября прошедшего года предлагали чуть более 60 рублей, а на официальном открытии торгов, которое состоялось в минувшую среду, 10 января, за американский доллар стали просить лишь 56 рублей. Отметим, также в минувшую среду цена на нефть марки Brent достигла рекордной отметки в 69,09 за баррель.Наталия Шилова, являющаяся руководителем центра макроэкономического прогнозирования в известной кредитной организации под названием Бинбанк, заявила о том, что в первом квартале нынешнего года из-за не особо высокого показателя импорта будет оказана весомая поддержка российской валюте.