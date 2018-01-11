Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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| | Эксперты пообещали укрепление рубля до конца марта

Эксперты пообещали укрепление рубля до конца марта

Сегодня, 10:00
По оценкам экспертов, укрепление российской валюты должно продолжиться вплоть до конца первого квартала нынешнего года. Специалисты заметили, что рубль будет укрепляться из-за возрастающих цен на нефтяное сырьё.

Эксперты пообещали укрепление рубля до конца марта

 

С середины ноября в прошлом году курс рубля к американскому доллару увеличился на более чем 5 процентов. Напомним, что за доллар в середине ноября прошедшего года предлагали чуть более 60 рублей, а на официальном открытии торгов, которое состоялось в минувшую среду, 10 января, за американский доллар стали просить лишь 56 рублей. Отметим, также в минувшую среду цена на нефть марки Brent достигла рекордной отметки в 69,09 за баррель.

Наталия Шилова, являющаяся руководителем центра макроэкономического прогнозирования в известной кредитной организации под названием Бинбанк, заявила о том, что в первом квартале нынешнего года из-за не особо высокого показателя импорта будет оказана весомая поддержка российской валюте.
Александр Вест
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