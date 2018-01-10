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| | Уоррен Баффетт прогнозирует криптовалютам «плохой конец»

Уоррен Баффетт прогнозирует криптовалютам «плохой конец»

Вчера, 21:49
Американский миллиардер, считающийся крупнейшим в мире инвестором, Уоррен Баффет считает, что рынок криптовалют ждет плохое будущее. При всем этом, миллиардер сообщил, что мало знаком с цифровой валютой.

Уоррен Баффетт прогнозирует криптовалютам «плохой конец»

 

87-летний бизнес-магнат Уоррен Баффет, занимающий третье место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, сообщил о своем нежелании инвестировать в рынок криптовалют, который, по его мнению, ждет «плохой конец». Сейчас инвестиционный портфель миллиардера включает акции в компании Coca-Cola, Kia Motors , American Express и другие.

Признавая собственный дефицит знаний в области криптовалют, он при этом имеет возможность взять опцион на продажу каждой из существующих на срок 5 лет, но это «не стоит и 10 центов». Баффет пребывает в уверенности, что крах рынка цифровой валюты неизбежное явление.

На сегодняшний день курс Биткоина составляет 14,4 тысячи долларов, за сутки актив потерял чуть более 6%. Также за сутки потеряли в активе валюты Ripple и Cardano – около 13% каждая. Рост продолжился для Ethereum – замечено увеличение на 9%.
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