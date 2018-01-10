Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В 2018 г. Tkeycoin продемонстрирует бурный рост

В 2018 г. Tkeycoin продемонстрирует бурный рост

Сегодня, 14:24
В 2017 г. мировой криптовалютный рынок вышел на новый уровень своего развития.

 


ICO проводится на все более высоком профессиональном уровне. Эксперты предупреждают, что в текущем году проекты, которые проводят ICO исключительно на уровне идеи, не сумеют собрать необходимое количество средств и провалятся. Данные Architect Partners позволяют понять, что осенью прошлого года не более 34% проектов было успешными, тогда как 66% не удалось достичь и 90% Hard Cap.

Основатели российского проекта Tkeycoin эти новости воспринимают позитивно, ведь они кардинально изменили стратегию развития будущего Tkeycoin DAO. Его презентация в обновленном виде намечена на текущий год. Основой проекта выступят собственный блокчейн протокол, система шифрования RSA и Iron Atom Technologу. Это поспособствует выпуску монеты Tkeycoin (TYC) и уже на ее основе — токенов TCD.

Отмечается, что перспективные решения основателей Tkeycoin (это стремление выйти на ICO с работающим прототипом, разработка проекта Tkeycoin DAO на долгие годы) окажут самое активное влияние на рост цены токенов TCD после их появления на бирже. Прогнозы прошлого года, возможности роста токенов TCD на бирже ICO составляли цифру - до 12700%.
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