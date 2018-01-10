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| | Kodak запускает собственную криптовалюту для фотографов

Kodak запускает собственную криптовалюту для фотографов

Вчера, 21:20
Компания Kodak решила воспользоваться новыми технологиями и улучшить свое финансовое положение. Для этого организация намерена выпускать собственную криптовалюту KodakCoin.

Kodak запускает собственную криптовалюту для фотографов

 

По словам руководителей компании, данные нововведения помогут фотографам отслеживать случаи воровства. Благодаря этой технологии люди увидят, что используются нелицензионные снимки. Данная мера призвана бороться с реализацией пиратской продукции. Новую криптовалюту можно будет обменять на ресурсе KodakOne. После обнародования информации о создании KodakCoin ценные бумаги компании выросли в цене на 120%.

У фирмы Kodak начались проблемы в конце 90-х годов XX века, когда стала развиваться цифровая фотография. Сейчас руководители организации нашли способ улучшить эффективность работы компании благодаря выпуску собственной криптовалюты. По мнению владельцев предприятия, KodakCoin поможет фотографам отстаивать права на авторство снимков.
Домбровский Сергей
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