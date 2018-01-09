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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Основатель интернет-площадки Amazon превратился в самого богатого человека за всю историю

Основатель интернет-площадки Amazon превратился в самого богатого человека за всю историю

Вчера, 22:40
Джефф Безос – основатель американской компании Amazon, специализирующейся на реализации товаров и услуг через Интернет, стал абсолютным рекордсменом по количеству прибыли за всю историю составления финансовых рейтингов.

Основатель интернет-площадки Amazon превратился в самого богатого человека за всю историю

 

По версии агентства Bloomberg, капитал бизнесмена достигает суммы 105,1 млрд долларов США. По объемам прибыли Джефф Безос в очередной раз обошел создателя компании Microsoft Билла Гейтса. Первый раз лавры победителя он получил летом прошлого года. Тогда разрыв между Безосом и Гейтсом составлял всего 500 млн долларов. Стоимость акций Amazon стремительно возросла, вместе с этим существенно улучшил свое финансовое положение и ее основатель. Капитал Билла Гейтса оценивается суммой 93,6 млрд долларов.

Подобные показатели публикует и журнал Forbes. По версии этого информационного ресурса, у Безоса 104 млрд долларов, а у Гейтса 92. Глава Microsoft уступил лавры победителя более сильному сопернику. Безос говорит о желании создать новые проекты, но не сообщает представителям СМИ, куда собирается вкладывать деньги.
Домбровский Сергей
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