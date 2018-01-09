Основатель интернет-площадки Amazon превратился в самого богатого человека за всю историю

Джефф Безос – основатель американской компании Amazon, специализирующейся на реализации товаров и услуг через Интернет, стал абсолютным рекордсменом по количеству прибыли за всю историю составления финансовых рейтингов.

Домбровский Сергей

По версии агентства Bloomberg, капитал бизнесмена достигает суммы 105,1 млрд долларов США. По объемам прибыли Джефф Безос в очередной раз обошел создателя компании Microsoft Билла Гейтса. Первый раз лавры победителя он получил летом прошлого года. Тогда разрыв между Безосом и Гейтсом составлял всего 500 млн долларов. Стоимость акций Amazon стремительно возросла, вместе с этим существенно улучшил свое финансовое положение и ее основатель. Капитал Билла Гейтса оценивается суммой 93,6 млрд долларов.Подобные показатели публикует и журнал Forbes. По версии этого информационного ресурса, у Безоса 104 млрд долларов, а у Гейтса 92. Глава Microsoft уступил лавры победителя более сильному сопернику. Безос говорит о желании создать новые проекты, но не сообщает представителям СМИ, куда собирается вкладывать деньги.