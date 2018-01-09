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| | НАФИ: Россияне все еще верят в рубль и недвижимость

НАФИ: Россияне все еще верят в рубль и недвижимость

Вчера, 18:32
Исследования Аналитического центра НАФИ подтверждает, что жители России сохраняют уверенность в том, что инвестирование в недвижимость является выгодным предприятием, а рублевые накопления на депозите в банке и наличность – надежнейшие способы инвестирования денежных средств. За 2017 год в 30 крупнейших банках возросла доля вкладов населения с 85% до почти 87%.

НАФИ: Россияне все еще верят в рубль и недвижимость

 

Жители РФ на протяжении многих лет не изменяют в своем доверии к денежным инвестированиям в рулевой валюте или в форме наличных средств на депозите в банке. Кроме того, россияне уверенны в надежности вкладывания накоплений в недвижимость. Такие данные опубликованы по результатам всероссийского исследования Аналитического центра НАФИ.

Именно приобретение недвижимости жители России выбрали как наиболее надежный способ вложения средств. Также россияне считают надежными вклады на депозитный счет в государственный банк и покупку золота. НАФИ сообщает, что за 2017 год в 30 крупнейших банках возросла доля вкладов населения с 85% до почти 87%.

В исследовании отмечается, что доверие россиян к вкладам в иностранной валюте с 2015 года с 19% до 7%.
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