В работе Тинькофф банка произошел технический сбой

Пользователи «Тинькофф Банка» пожаловались на просторах сети на то, что испытывают серьезные затруднения в работе банка. Сотрудники организации утверждают, что уже в скором времени все починят и посетовали на технический сбой, с которым с самого утра столкнулась система.

Пользователи Twitter начали жаловаться на просторах сети на то, что переводы не проходят, хоть деньги и ушли. В приложении же не отображается счет, а потому возможности снять деньги с дебетовой карты полностью отсутствует. Представители «Тинькофф Банка» по этому поводу заявили, что приносят свои извинения, все починят уже в скором времени.

«Проблемы технического характера, примите наши извинения за неудобства. В скором времени сможем все исправить», - появилось сообщение на официальной странице организации на просторах социальной сети.

Тинькофф Банк испытывал различные технические трудности многочисленное количество раз в прошлом году. Буквально 18 декабря в районе шести часов вечера появлялись сведения о задержках зачисления средств на карты клиентов. Спустя три часа в банке отчитались, что все заработало в штатном режиме.

В начале января также говорилось о том, что личный кабинет банка работает нестабильно, однако в течении часа неполадки удалось устранить. Сам Олег Тиньков, глава банка, утверждает, что все это обусловлено чрезмерно быстрым ростом организации.

Николай Офицеров