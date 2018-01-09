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| | В работе Тинькофф банка произошел технический сбой

В работе Тинькофф банка произошел технический сбой

Сегодня, 12:20
Пользователи «Тинькофф Банка» пожаловались на просторах сети на то, что испытывают серьезные затруднения в работе банка. Сотрудники организации утверждают, что уже в скором времени все починят и посетовали на технический сбой, с которым с самого утра столкнулась система.
 

В работе Тинькофф банка произошел технический сбой

 

Пользователи Twitter начали жаловаться на просторах сети на то, что переводы не проходят, хоть деньги и ушли. В приложении же не отображается счет, а потому возможности снять деньги с дебетовой карты полностью отсутствует. Представители «Тинькофф Банка» по этому поводу заявили, что приносят свои извинения, все починят уже в скором времени.
 
«Проблемы технического характера, примите наши извинения за неудобства. В скором времени сможем все исправить», - появилось сообщение на официальной странице организации на просторах социальной сети.
 
Тинькофф Банк испытывал различные технические трудности многочисленное количество раз в прошлом году. Буквально 18 декабря в районе шести часов вечера появлялись сведения о задержках зачисления средств на карты клиентов. Спустя три часа в банке отчитались, что все заработало в штатном режиме.
 
В начале января также говорилось о том, что личный кабинет банка работает нестабильно, однако в течении часа неполадки удалось устранить. Сам Олег Тиньков, глава банка, утверждает, что все это обусловлено чрезмерно быстрым ростом организации.

Николай Офицеров
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