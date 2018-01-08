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| | Ведущие криптовалютные биржи закрыли регистрацию новых пользователей

Ведущие криптовалютные биржи закрыли регистрацию новых пользователей

Вчера, 16:39
Крупнейшие криптовалютные биржи мира закрыли регистрацию новых аккаунтов из-за нескончаемого массового притока пользователей. Речь идет о платформах Bittrex, Binance и Bitfinex из США, Шанхая и Гонконга.
 

Ведущие криптовалютные биржи закрыли регистрацию новых пользователей

 

Первая и последняя площадки регистрацию приостановили еще в конце прошлого года, а вот Binance продержалась вплоть до 5 января. Представители данных бирж утверждают, что на данный момент их платформы нуждаются в серьезном инфраструктурном обновлении, ведь они не справляются со столь большим количеством запросов на верификацию и регистрацию.
 
Помимо этого, сотрудники Binance объявили 8 января о том, что регистрация возобновится, но частично, потому количество учетных записей в день будет строго ограничено. Площадка ранее ежедневно сообщала о том, что на бирже каждый день регистрируется около 250 тысяч пользователей. Bitfinex утверждает, что процесс добавления аккаунтов возобновит уже 15 января, а американская Bittrex о сроках пока говорить не торопится.
 
Шанхайская и гонконгская площадки на сегодняшний день являются крупнейшими платформами, связанными с торговлей наиболее популярной криптовалютой - биткоином. Bittrex специализируется на криптовалюте Ethereum.

Николай Офицеров
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