Финансовые резервы Украины преимущественно базируются на поддержке внешних кредитов. Эту информацию обнародовал в рамках интервью Виктор Суслов, занимавший ранее пост министра экономики государства.

Пойда Анна

По мнению Суслова, главе государства следовало постепенно сводить на нет сотрудничество с Международным валютным фондом, однако нужный момент давно упущен, и теперь исправить положение вещей практически невозможно. Если Киев начнет следовать данному плану, то он утратит поддержку Евросоюза и других международных организаций.В качестве доказательства своих слов экс-министр рекомендует ознакомиться с приложением к закону о Госбюджете, в котором прописаны пункты по финансированию, направленному на перестройку инфраструктуры, а также изменения в системе энергоснабжения. При этом все финансирование берет на себя Мировой банк, который откажется от него, если Киев попытается дистанцироваться от МФВ.