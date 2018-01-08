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| | Бывший министр экономики Украины назвал причину зависимости Киева от МВФ

Бывший министр экономики Украины назвал причину зависимости Киева от МВФ

Сегодня, 05:40
Финансовые резервы Украины преимущественно базируются на поддержке внешних кредитов. Эту информацию обнародовал в рамках интервью Виктор Суслов, занимавший ранее пост министра экономики государства.

Бывший министр экономики Украины назвал причину зависимости Киева от МВФ

 

По мнению Суслова, главе государства следовало постепенно сводить на нет сотрудничество с Международным валютным фондом, однако нужный момент давно упущен, и теперь исправить положение вещей практически невозможно. Если Киев начнет следовать данному плану, то он утратит поддержку Евросоюза и других международных организаций.

В качестве доказательства своих слов экс-министр рекомендует ознакомиться с приложением к закону о Госбюджете, в котором прописаны пункты по финансированию, направленному на перестройку инфраструктуры, а также изменения в системе энергоснабжения. При этом все финансирование берет на себя Мировой банк, который откажется от него, если Киев попытается дистанцироваться от МФВ.
Пойда Анна
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