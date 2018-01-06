Эксперты рассказали, что может ждать банки России в 2018 году

Специалисты сделали прогноз, что ждет банки России в нынешнем году.

Никита Готский

Согласно сведениям аналитиков, в текущем году резко возрастет активность в автокредитовании и необеспеченном кредитовании потребителей. Ставки по ссудам и вкладам могут упасть до 2%. Также сообщается о продолжении поддержки банковского сектора руководством Центробанка. Кредитные российские учреждения станут бороться за снижение ресурсного сектора, это будет один из факторов активной конкуренции за денежные средства населения государства.До этого в ЦБ выступили с информацией о возможности увеличения трат граждан РФ. Так, в 2017 году жители страны израсходовали больше денег, нежели ожидали в регуляторе, в новом году планируется повышение потребительского спроса. Последний момент эксперты могут объяснить стабилизацией на рынке труда, увеличением доступности кредитов и сокращеним рентабельности сберегательной модели поведения.