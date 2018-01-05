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На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

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| | Гражданам России снова обещают улучшения в качестве жизни

Гражданам России снова обещают улучшения в качестве жизни

Сегодня, 10:48
Социальная сфера в Российской Федерации в 2018 году будет значительно преобразована с помощью ряда мер, принятых правительством государства. Уровень жизни россиян должен значительно повыситься благодаря многим изменениям в экономике страны.

Гражданам России снова обещают улучшения в качестве жизни

 

Вследствие того, что прошедший год оказался довольно прорывным относительно экономической сферы, уже с начала 2018 года россияне должны почувствовать влияние изменений. Одним из таких изменений является достигнутое повышение минимальной заработной платы, которая увеличилась на более чем 20%, превысив отметку в 9400 рублей. Также благодаря изменениям в экономике страны российское правительство сделало возможным повышение выплат по безработице, а также по родам и беременности.

Также в 2018 году индивидуальные предприниматели могли заметить повышение размеров относительно страховых платежей в фонд Обязательного медицинского страхования, а также непосредственно в пенсионный фонд.
Александр Вест
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