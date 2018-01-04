Первый раз с октября 2017 года за доллар предлагают меньше 57 рублей

Причиной этому аналитики называют снижение стоимости доллара на рынке Forex. На данный момент евро чувствует себя на порядок увереннее, нежели американская валюта. Немалую роль в снижении курса доллара оказала стоимость нефти. «Черное золото» сейчас оценивается достаточно высокого. Курс евро к американской денежной единице тоже растет. Эксперты пророчат в дальнейшем увеличение стоимости рубля к доллару.
Экономисты неоднократно ошибались в своих прогнозах, поэтому говорить с полной уверенностью о будущем развитии событий на финансовых рынках не представляется возможным. Специалисты отмечают увлечение активности в торговле на европейских рынках. Это позволяет укрепляться денежной единице стран, входящих в состав ЕС.