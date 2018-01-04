Первый раз с октября 2017 года за доллар предлагают меньше 57 рублей

4 декабря курс доллара США на «Московской бирже» составил 56 рублей и 96 копеек. По словам экономистов, так мало за американскую валюту в российской денежной единице не предлагали с октября 2017 года.

Домбровский Сергей

Причиной этому аналитики называют снижение стоимости доллара на рынке Forex. На данный момент евро чувствует себя на порядок увереннее, нежели американская валюта. Немалую роль в снижении курса доллара оказала стоимость нефти. «Черное золото» сейчас оценивается достаточно высокого. Курс евро к американской денежной единице тоже растет. Эксперты пророчат в дальнейшем увеличение стоимости рубля к доллару.Экономисты неоднократно ошибались в своих прогнозах, поэтому говорить с полной уверенностью о будущем развитии событий на финансовых рынках не представляется возможным. Специалисты отмечают увлечение активности в торговле на европейских рынках. Это позволяет укрепляться денежной единице стран, входящих в состав ЕС.