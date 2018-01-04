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Космологи убеждены в своей правоте.

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| | Первый раз с октября 2017 года за доллар предлагают меньше 57 рублей

Первый раз с октября 2017 года за доллар предлагают меньше 57 рублей

Вчера, 21:48
4 декабря курс доллара США на «Московской бирже» составил 56 рублей и 96 копеек. По словам экономистов, так мало за американскую валюту в российской денежной единице не предлагали с октября 2017 года.

Первый раз с октября 2017 года за доллар предлагают меньше 57 рублей

 

Причиной этому аналитики называют снижение стоимости доллара на рынке Forex. На данный момент евро чувствует себя на порядок увереннее, нежели американская валюта. Немалую роль в снижении курса доллара оказала стоимость нефти. «Черное золото» сейчас оценивается достаточно высокого. Курс евро к американской денежной единице тоже растет. Эксперты пророчат в дальнейшем увеличение стоимости рубля к доллару.

Экономисты неоднократно ошибались в своих прогнозах, поэтому говорить с полной уверенностью о будущем развитии событий на финансовых рынках не представляется возможным. Специалисты отмечают увлечение активности в торговле на европейских рынках. Это позволяет укрепляться денежной единице стран, входящих в состав ЕС.
Домбровский Сергей
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