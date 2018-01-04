Организаторов финансовых пирамид предлагают сажать на 10 лет

По мнению экспертов Федерального фонда, отстаивающего интересы вкладчиков, действующее законодательство чересчур гуманно по отношению к создателям различных пирамид, которые обогащаются за счет простых граждан. Специалисты рекомендуют приравнять эту деятельность к мошенничеству и наказывать ограничением свободы сроком на десять лет. Если данная мера не возымеет положительного воздействия, тогда необходимо еще больше ужесточить законодательство и так поступать до тех пор, пока злоумышленники не откажутся от обмана.
Аналитики неоднозначно восприняли информацию о данном предложении. В Национальном банке России поддерживают ужесточение мер воздействия на организаторов финансовых пирамид. В Министерстве финансов пока отказываются комментировать изменения. Некоторые эксперты полагают, что наряду с этими мерами нужно предпринимать и другие, иначе увидеть положительного результата не получится.