Организаторов финансовых пирамид предлагают сажать на 10 лет

Члены Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров советуют ужесточить наказание организаторов финансовых пирамид. Они уже подали новый проект в Национальный банк России и Министерство финансов РФ.

Домбровский Сергей

По мнению экспертов Федерального фонда, отстаивающего интересы вкладчиков, действующее законодательство чересчур гуманно по отношению к создателям различных пирамид, которые обогащаются за счет простых граждан. Специалисты рекомендуют приравнять эту деятельность к мошенничеству и наказывать ограничением свободы сроком на десять лет. Если данная мера не возымеет положительного воздействия, тогда необходимо еще больше ужесточить законодательство и так поступать до тех пор, пока злоумышленники не откажутся от обмана.Аналитики неоднозначно восприняли информацию о данном предложении. В Национальном банке России поддерживают ужесточение мер воздействия на организаторов финансовых пирамид. В Министерстве финансов пока отказываются комментировать изменения. Некоторые эксперты полагают, что наряду с этими мерами нужно предпринимать и другие, иначе увидеть положительного результата не получится.