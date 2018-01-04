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| | Организаторов финансовых пирамид предлагают сажать на 10 лет

Организаторов финансовых пирамид предлагают сажать на 10 лет

Вчера, 18:17
Члены Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров советуют ужесточить наказание организаторов финансовых пирамид. Они уже подали новый проект в Национальный банк России и Министерство финансов РФ.

Организаторов финансовых пирамид предлагают сажать на 10 лет

 

По мнению экспертов Федерального фонда, отстаивающего интересы вкладчиков, действующее законодательство чересчур гуманно по отношению к создателям различных пирамид, которые обогащаются за счет простых граждан. Специалисты рекомендуют приравнять эту деятельность к мошенничеству и наказывать ограничением свободы сроком на десять лет. Если данная мера не возымеет положительного воздействия, тогда необходимо еще больше ужесточить законодательство и так поступать до тех пор, пока злоумышленники не откажутся от обмана.

Аналитики неоднозначно восприняли информацию о данном предложении. В Национальном банке России поддерживают ужесточение мер воздействия на организаторов финансовых пирамид. В Министерстве финансов пока отказываются комментировать изменения. Некоторые эксперты полагают, что наряду с этими мерами нужно предпринимать и другие, иначе увидеть положительного результата не получится.
Домбровский Сергей
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