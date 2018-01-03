Главный муфтий запретил торговлю биткоинами в Египте

Главный муфтий АРЕ шейх Шавки Аллам издал фетву с запретом на торговлю криптовалютой в Египте, последовав примеру законных властей.

Валерия Голицына

И хотя фетва в основном не имеет никакой юридической силы, а её влияние распространяется лишь на верующих, но с её запретами считаются множество влиятельных бизнесменов Египта. Свой запрет шейх Аллам объяснил тем, что криптовалюта запрещена исламом, ведь строится она на мошенничестве, обмане и лжи. Также одним из аргументов стала бесконтрольность криптовалюты и невозможность её урегулировать ни одни законодательством.Напоминаем, что вчера Bitcoin начал год с падения стоимости на 5% и по последним данным стоимость электронной валюты продолжает ползти вниз. Хотя ещё в середине декабря криптовалюта дошла до пика своей стоимости превысив отметку в 20 тысяч долларов, показав статистический рост почти в полторы тысячи процентов за год.