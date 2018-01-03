Рыночная доля биткоина упала до исторического минимума

Рыночная доля биткоина упала до исторического минимумаСегодня, 12:25
Цена биткоина, который является наиболее популярной в мире криптовалютой, 10 ноября снизилась более чем на $1 000. Это произошло тогда, когда тремя днями ранее
Курс биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, побил свой исторический максимум, составив более 7 тысяч долларов. Сегодня 2 ноября по данным биржи ОKCoin
Цена биткоина бьет очередные рекорды и приближается к отметке в 5000 долларов, о чем сообщают эксперты. В данный момент зафиксирован резкий скачок стоимости