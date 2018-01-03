Рыночная доля биткоина упала до исторического минимума

Рыночная доля наиболее популярной на сегодняшний день криптовалюты биткоина упал до исторического минимума. По состоянию на 2 января, доля биткоина по показателям капитализации рынка упала более чем на 36%. Подобные показатели можно уверенно назвать «историческим минимумом».

Эксперты отмечают при этом, что прошлый минимум был зафиксирован еще в конце июня прошлого года, когда упадок составил более 37,5%. Несмотря на это, биткоин на данный момент торгуется у параметров в 13,4 тысячи долларов, а его общая рыночная капитализация достигает показателя более чем в 224 миллиарда долларов.

Примечательно и то, что в общей сложности криптовалютный рынок обладает показателями капитала, превосходящими 620 миллиардов долларов. С основными этапами развития биткоина в 2017 году цена данной криптовалюты достигала 20 тысяч долларов. Его капитализация превышала 336 миллиардов. Говорит это о том, что в данный период рыночная доля увеличивалась до 55%.

Николай Офицеров