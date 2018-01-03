За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Рыночная доля биткоина упала до исторического минимума

Рыночная доля биткоина упала до исторического минимума

Сегодня, 12:25
Рыночная доля наиболее популярной на сегодняшний день криптовалюты биткоина упал до исторического минимума. По состоянию на 2 января, доля биткоина по показателям капитализации рынка упала более чем на 36%. Подобные показатели можно уверенно назвать «историческим минимумом».
 

Рыночная доля биткоина упала до исторического минимума

 

Эксперты отмечают при этом, что прошлый минимум был зафиксирован еще в конце июня прошлого года, когда упадок составил более 37,5%. Несмотря на это, биткоин на данный момент торгуется у параметров в 13,4 тысячи долларов, а его общая рыночная капитализация достигает показателя более чем в 224 миллиарда долларов.
 
Примечательно и то, что в общей сложности криптовалютный рынок обладает показателями капитала, превосходящими 620 миллиардов долларов. С основными этапами развития биткоина в 2017 году цена данной криптовалюты достигала 20 тысяч долларов. Его капитализация превышала 336 миллиардов. Говорит это о том, что в данный период рыночная доля увеличивалась до 55%.

Николай Офицеров
Новости по теме
Стоимость биткоина за два дня упала более чем на $1 000
Стоимость биткоина за два дня упала более чем на $1 000

Цена биткоина, который является наиболее популярной в мире криптовалютой, 10 ноября снизилась более чем на $1 000. Это произошло тогда, когда тремя днями ранее

Курс биткоина официально превысил $7 тысяч
Курс биткоина официально превысил $7 тысяч

Курс биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, побил свой исторический максимум, составив более 7 тысяч долларов. Сегодня 2 ноября по данным биржи ОKCoin

Цена биткоина бьет очередные рекорды и приближается к отметке в 5000 долларов
Цена биткоина бьет очередные рекорды и приближается к отметке в 5000 долларов

Цена биткоина бьет очередные рекорды и приближается к отметке в 5000 долларов, о чем сообщают эксперты. В данный момент зафиксирован резкий скачок стоимости

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости