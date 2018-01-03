За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Сбербанк дал рекомендации по защите от кибермошенников

Сбербанк дал рекомендации по защите от кибермошенников

Сегодня, 09:30
Представители отдела по кибербезопасности Сбербанка выступили с заявлением, в котором попытались описать, каким образом обезопасить собственные сбережения от незаконных действий мошенников и хакеров. Зампред правления банка Станислав Кузнецов утверждает, что главное на данный момент - это сохранять бдительность.
 

Сбербанк дал рекомендации по защите от кибермошенников

 

«Первое - это то, что мы никогда не будем звонить и говорить своим клиентам, что их карта будет приостановлена через час или два, поэтому им необходимо проводить действия определенного рода. Если вам поступил соответствующий звонок, то незамедлительно свяжитесь со специалистом Сбербанка и расскажите о ситуации. К сожалению, до сих пор подобные инциденты происходят, о чем нас уведомляют сами клиенты», - заявил топ-менеджер, давая комментарий прессе.
 
Кузнецов также советует в соответствующих случаях сразу же бросать трубку и связываться с колл-центром, где по состоянию счета незамедлительно дадут исчерпывающую информацию.
 
Помимо этого, зампред правления организации отмечает, что Сбербанк не занимается чем-то вроде рассылки SMS-сообщений о том, что карта будет заблокирована. Кузнецов уверяет, что некоторые мошенники всячески пытаются закамуфлировать свою деятельность под банковскую, потому их номера нередко бывают схожи с банковскими.

Николай Офицеров
Новости по теме
Сбербанк предусмотрел роботов для пересчета денег
Сбербанк предусмотрел роботов для пересчета денег

В кассах Сбербанка были предусмотрены роботы, функцией которых является пересчет денежных средств. Эти сведения сообщил заместитель председателя правления

Станислав Кузнецов о системе кибербезопасности Сбербанка
Станислав Кузнецов о системе кибербезопасности Сбербанка

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о состоянии дел в сфере борьбы с киберпреступностью. Он отметил, что в 2015-2016

Сбербанк: Из-за панического спроса на наличные население понесло убытки
Сбербанк: Из-за панического спроса на наличные население понесло убытки

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в последние два дня из-за панического спроса на наличные и конвертацию валют, население понесло

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости