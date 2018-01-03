Сбербанк дал рекомендации по защите от кибермошенников

Представители отдела по кибербезопасности Сбербанка выступили с заявлением, в котором попытались описать, каким образом обезопасить собственные сбережения от незаконных действий мошенников и хакеров. Зампред правления банка Станислав Кузнецов утверждает, что главное на данный момент - это сохранять бдительность.

«Первое - это то, что мы никогда не будем звонить и говорить своим клиентам, что их карта будет приостановлена через час или два, поэтому им необходимо проводить действия определенного рода. Если вам поступил соответствующий звонок, то незамедлительно свяжитесь со специалистом Сбербанка и расскажите о ситуации. К сожалению, до сих пор подобные инциденты происходят, о чем нас уведомляют сами клиенты», - заявил топ-менеджер, давая комментарий прессе.

Кузнецов также советует в соответствующих случаях сразу же бросать трубку и связываться с колл-центром, где по состоянию счета незамедлительно дадут исчерпывающую информацию.

Помимо этого, зампред правления организации отмечает, что Сбербанк не занимается чем-то вроде рассылки SMS-сообщений о том, что карта будет заблокирована. Кузнецов уверяет, что некоторые мошенники всячески пытаются закамуфлировать свою деятельность под банковскую, потому их номера нередко бывают схожи с банковскими.

Николай Офицеров