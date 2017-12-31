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| | Москвичей с 1 января ждет повышение минимальной пенсии на 21%

Москвичей с 1 января ждет повышение минимальной пенсии на 21%

Сегодня, 13:00
Правительство Москвы порадовало пенсионеров столицы хорошей новостью. С 1 января размер минимальной пенсии для москвичей увеличится на 21%.

Москвичей с 1 января ждет повышение минимальной пенсии на 21%

 

С первого дня 2018 года неработающим пенсионерам, которые прожили в столице более десяти лет, будут начислять пенсионные выплаты от 17,5 тысяч рублей и больше. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за период с 2010 по 2018 год расходы городского бюджета на социальную сферу увеличились с 216 миллиардов рублей до 393 миллиардов или в 1,8 раза.

Под повышение пенсий попадают 1,4 миллиона москвичей пенсионного возраста, которые соответствуют перечисленным выше критериям. Отмечается, что увеличение выплат следует ждать не только пенсионерам. Возрастет также пособие на ребенка. Повышение составит от 4 до 15 тысяч рублей. Больше станет и единовременная выплата парам, которые отмечают юбилей совместной жизни: ожидается рост от 10 до 17 тысяч. Доходы долгожителей также увеличатся. Так, москвичам, которым перевалило за 100 лет, будут выплачивать на 15 тысяч больше.

Повышения выплат ожидают и Героев СССР и России. Они будут получать на 25 тысяч больше. Доходы вдов и вдовцов Героев, а также их родителей вырастут на 15 тысяч.
Дарья Светозарова
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