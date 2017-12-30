В ФАС сообщили о большом повышении цен на обезболивающие средства

Представители Федеральной антимонопольной службы РФ обнародовали данные относительно резкого повышения цен на болеутоляющие препараты. По данным, предоставленным ФАС, цены на обезболивающие средства поднялись в десять раз.

Александр Вест

В исследовании, проведённом специалистами из ФАС, были проанализированы цены на препарат под названием «Нексиум», производимый фармацевтической компанией AstraZeneca, который обладает болеутоляющими свойствами. В 13 странах, в которых распространяется данный препарат, цена на него в среднем в десять раз меньше ценника, предлагаемого на территории России. Примером тому служит 40-миллиграмовая упаковка данного болеутоляющего средства, которую в РФ распространяют по средней цене в 1510 рублей. Отметим, что аналогичный препарат можно приобрести на территории Хорватии за сумму, приблизительно составляющую 179 рублей.Представители шведской компании AstraZeneca прокомментировали данную ситуацию, заметив, что цены были установлены неверно вследствие недостоверной информации при регистрации продукта.