На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Мнения

На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Скотт Уоринг рассказал о подробностях находки.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

Сюжеты :

Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году
| | В ФАС сообщили о большом повышении цен на обезболивающие средства

В ФАС сообщили о большом повышении цен на обезболивающие средства

Сегодня, 13:06
Представители Федеральной антимонопольной службы РФ обнародовали данные относительно резкого повышения цен на болеутоляющие препараты. По данным, предоставленным ФАС, цены на обезболивающие средства поднялись в десять раз.

В ФАС сообщили о большом повышении цен на обезболивающие средства

 

В исследовании, проведённом специалистами из ФАС, были проанализированы цены на препарат под названием «Нексиум», производимый фармацевтической компанией AstraZeneca, который обладает болеутоляющими свойствами. В 13 странах, в которых распространяется данный препарат, цена на него в среднем в десять раз меньше ценника, предлагаемого на территории России. Примером тому служит 40-миллиграмовая упаковка данного болеутоляющего средства, которую в РФ распространяют по средней цене в 1510 рублей. Отметим, что аналогичный препарат можно приобрести на территории Хорватии за сумму, приблизительно составляющую 179 рублей.

Представители шведской компании AstraZeneca прокомментировали данную ситуацию, заметив, что цены были установлены неверно вследствие недостоверной информации при регистрации продукта.
Александр Вест
Новости по теме
FDA одобрила противораковый препарат Tagrisso от AstraZeneca
FDA одобрила противораковый препарат Tagrisso от AstraZeneca

Североамериканский регулятор FDA накануне одобрило новый препарат Tagrisso, который поможет пациентам, страдающим от рака легких. Лекарство было произведено

Ученые одобрят препарат для лечения рака яичников
Ученые одобрят препарат для лечения рака яичников

Пациентки, чья жизнь оказалась под угрозой из-за рака яичников, получили надежду на выздоровление. Дело в том, что группа британских ученых планирует одобрить

В РФ цены на автомобили Ford снова снизились
В РФ цены на автомобили Ford снова снизились

Официальные представители американской автокомпании Ford заявили об очередном снижении цен на ряд их моделей в РФ. Некоторые транспортные средства можно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости