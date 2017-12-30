Путин списал налоговые долги россиян

Президент РФ Владимир Путин узаконил «прощение» налоговых долгов россиян. Под «налоговую амнистию» попали финансовые обязательства по имущественным и транспортным налогам физлиц и индивидуальных предпринимателей. В Госдуме подсчитали, что гражданам России могут простить до 150 миллиардов рублей. Постановление обнародовали и разместили на официальном веб-портале правовой информации.

Дарья Светозарова

Законом предусмотрено списание долгов по налогам на недвижимую собственность, земельные наделы и средства передвижения – личный транспорт. «Амнистированными» оказались пени, собравшиеся к 1 января 2015 года, а также долги ИП по состоянию на ту же дату – их признали безнадежными. Исключение составляют только налоги на добычу полезных ископаемых, таможенный налог на добавленную стоимость и акцизы. Индивидуальных предпринимателей освободили от уплаты по долговым обязательствам, касающихся страховых платежей (взносов), на 1 января текущего года.Закон приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде. Предложение о прощении долгов физлицам и ИП Владимир Путин озвучил еще 14 декабря, в ходе большой пресс-конференции. Президент отметил, что эти долги граждане чувствуют как тяжкое бремя, также они мешают дальнейшему развитию бизнеса. При этом списание, по его словам, поможет не только рядовым гражданам, но и государству в целом.