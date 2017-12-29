Росстат дал предварительную оценку инфляции по итогам года

В статистическом ведомстве отмечают, что прошлогодняя тенденция по ускорению инфляции вдвое в последний месяц года сохранилась. В декабре 2017 года уровень инфляции увеличился с 0,2 до 0,4%. Однако окончательные сведения специалисты обещают предоставить 10 января будущего года.
Сотрудники статистического учреждения обещают подробно рассказать об индексе потребительских цен в текущем месяце. Сведения будут основаны на показателях ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг из 506 наименований.
Эксперты РАНХиГС подчеркивают, что в нынешнем году инфляция опустилась до исторического минимума. В качестве факторов, которые этому поспособствовали, они назвали хороший урожай, укрепление рубля по отношению к доллару и восстановление потребительского спроса, которое происходит замедленными темпами. Последнее мотивировало Центробанк снизить ключевую ставку на 2,25%.