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| | Сергей Иванов: нет никаких сомнений в безопасности новых МСЗ

Сергей Иванов: нет никаких сомнений в безопасности новых МСЗ

Сегодня, 05:38

По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, готовящиеся к возведению в Московской области и Татарстане Мусоросжигательные заводы (МСЗ) — абсолютно безопасны с точки зрения экологии. Его слова приводят РИА «Новости».

Сергей Иванов: нет никаких сомнений в безопасности новых МСЗ

 

Как отметил собеседник агентства, МСЗ будет строить ГК «РТ-Инвест» (одно из подразделений «Ростехнологий»), которая ранее выиграла соответствующий конкурс. При возведении будет использована уникальная японско-швейцарская технология компании Hitachi, построившей за время своего существования сотни подобных МСЗ даже в центрах Мегаполисов. Технология абсолютно безвредна. К примеру, Стокгольм благодаря ей отапливается собственным мусором, его уже не хватает, и шведы закупают отходы за рубежом.

 

Сергей Иванов заострил внимание на том, что ежегодно на территории РФ производится от 60 до 70 тысяч тонн ТКО. В Московском регионе — 11 миллионов тонн в год. Только 7% ТКО столицы и Подмосковья уходит на вторичную переработку. С появлением МСЗ эта проблема будет частичным образом решена.


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