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| | Эксперты советуют украинцам в 2018 году "затянуть пояса"

Эксперты советуют украинцам в 2018 году "затянуть пояса"

Вчера, 15:38
Эксперты выяснили, что наступающий год для украинцев будет еще сложнее, чем уходящий. Также советуют жителям затянуть пояса потуже. Те плюсы, которые обещают власти, на самом деле обернуться пшиком для народа.

Эксперты советуют украинцам в 2018 году "затянуть пояса"

 

С первого января следующего года в Украине возрастут размеры минимальной заработной платы. На данный момент он составляет три тысячи 200 гривен, а будет три тысячи 723, то есть с перерасчета на доллары случиться увеличение с 115, 2 до 135 долларов.

Поднимется планка прожиточного минимума, от которого зависит расчет ряда социальных пособий. Однако материальное состояние жителей от этого никак не улучшиться, так выразился президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, поскольку расход на самое нужно станет заметен больше чем сейчас.

В стране уже запланировали повышение тарифов на коммунальные услуги, подорожают акцизы на алкоголь и сигареты. Еще сложнее придется пенсионерам и людям предпенсионного возраста. К январю изменят требования к стажу для получения пенсий, как прежде 15-летнего минимального стажа недостаточно, теперь нужно 25 лет рабочего стажа.

Тем людям, которым не хватит пару лет рабочего стажа, они смогут купить его по цене одной тысячи 410 гривен в один месяц, а за год украинцу обойдется это в 600 долларов. 
Любовь Шевцова
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