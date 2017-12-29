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| | В России вырастет зарплата у военных

В России вырастет зарплата у военных

Вчера, 15:28
С первого января 2018 года у несущих службу солдат и военных пенсионеров вырастет финансовое довольствие на 4%. Об этом рассказала заместитель главы оборонного ведомства России Татьяна Шевцова.

В России вырастет зарплата у военных

 

Военнослужащих РФ ожидает прибавка денежного довольствия на 4% ежегодно вплоть до 2020 года. Руководство страны выделяет дополнительные средства на армию и солдат, дабы поднять боевой дух людей. Из бюджета государства поступят необходимые деньги на увеличение зарплат и пенсий военным. С первого января 2018 года лейтенант станет получать 66 тысяч рублей. Это на 2,5 тысячи выше нынешней оплаты за несение службы.

Командир батальона каждые 30 дней будет получать 85 тысяч рублей. Его прибавка составит 3,4 тысячи денежных единиц в национальной валюте. В течение трех лет российских военных ожидает повышение вознаграждения за исполнение своего долга перед отечеством. Руководители страны назвали одним из приоритетов увлечение материального состояния семей военных.
Домбровский Сергей
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