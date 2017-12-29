Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Мнения

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Об амурных делах Ольги Бузовой.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | Глава Минфина озвучил лучшую валюту для хранения сбережений

Глава Минфина озвучил лучшую валюту для хранения сбережений

Сегодня, 12:54
Министр финансов в России Антон Силуановв дал совет россиянам, хранить сбережения в рублях. Так же подчеркнул, что оснований для сильного колебания национальной валюты нет.

Глава Минфина озвучил лучшую валюту для хранения сбережений

 

Он отметил, что основная часть жителей России тратятся в рублях. В стране достаточно доходные рублевые инструменты: депозиты в надежных банках, о облигации федерального займа, их выпускает Миффин. Именно по этому стоить хранить сбережения в надежный инструментах, и рублевые инструменты приносят самую большую доходность на сегодняшний день. Поэтому самым оптимальным вариантом остается российский рубль.

Также Антон Силуанов подчеркнул, что с в следующем году на курс рубля сильно не отразится колебание цен на нефть. Бюджетные правила в 2018 году будет задействовано еще эффективнее и это может позволить обеспечение стабильности курса рубля при возможном колебании цен на нефть при возможном изменении потока капитала. Основания для изменения курсовых соотношений на данный момент не наблюдаются. Ранее стало известно, что Антон Силуанов не рекомендует жителям России связываться криптовалютой.

По его словам, инвестиции в криптовалюты, большинство из которых имеют признаки финансовой пирамиды, носят высокорисковый характер.
Любовь Шевцова
Новости по теме
Глава Минфина предрек стабильный курс рубля в 2018 году
Глава Минфина предрек стабильный курс рубля в 2018 году

Давая комментарий телеканалу «Россия-1» глава российского министерства финансов Антон Силуанов выступил с заявлением о том, что гражданам страны следует

Силуанов считает текущий курс рубля и цены на нефть идеальными
Силуанов считает текущий курс рубля и цены на нефть идеальными

Занимающий пост министра финансов в правительстве России Антон Силуанов считает текущий курс рубля и цены на нефть идеальными. Он отметил, что положение рубля

Улюкаев советует россиянам хранить сбережения в рублях
Улюкаев советует россиянам хранить сбережения в рублях

 Министр экономического развития Алексей Улюкаев советует всем россиянам хранить свои сбережения в рублях, а не валюте, учитывая сегодняшние условия на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости