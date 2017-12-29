Глава Минфина озвучил лучшую валюту для хранения сбережений

Министр финансов в России Антон Силуановв дал совет россиянам, хранить сбережения в рублях. Так же подчеркнул, что оснований для сильного колебания национальной валюты нет.

Любовь Шевцова

Он отметил, что основная часть жителей России тратятся в рублях. В стране достаточно доходные рублевые инструменты: депозиты в надежных банках, о облигации федерального займа, их выпускает Миффин. Именно по этому стоить хранить сбережения в надежный инструментах, и рублевые инструменты приносят самую большую доходность на сегодняшний день. Поэтому самым оптимальным вариантом остается российский рубль.Также Антон Силуанов подчеркнул, что с в следующем году на курс рубля сильно не отразится колебание цен на нефть. Бюджетные правила в 2018 году будет задействовано еще эффективнее и это может позволить обеспечение стабильности курса рубля при возможном колебании цен на нефть при возможном изменении потока капитала. Основания для изменения курсовых соотношений на данный момент не наблюдаются. Ранее стало известно, что Антон Силуанов не рекомендует жителям России связываться криптовалютой.По его словам, инвестиции в криптовалюты, большинство из которых имеют признаки финансовой пирамиды, носят высокорисковый характер.