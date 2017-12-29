Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

Путин повысил МРОТ до прожиточного минимумаСегодня, 12:35
В ноябре 2017 Госдума проведёт первое чтение по законопроекту о повышении МРОТ для трудоспособного населения до прожиточного минимума. Об этом во время
В правительство России был внесен законопроект по поводу повышения МРОТ до прожиточного минимума для трудоспособного населения. Такую информацию предоставила
Российский вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что власти отказались от предложения по регионализации МРОТ. В законодательном проекте, который сейчас