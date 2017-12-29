Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

Владимир Путин подписал закон, который увеличивает размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до коэффициента прожиточного минимума. Опубликован соответствующий документ был сегодня, 29 декабря, на официальном сайте Кремля.

Согласно тексту документа, начиная с 1 января МРОТ составит 9 489 рублей в месяц. Начиная с 1 января 2019 года показатели достигнут уже новой величины прожиточного минимума, относящегося к трудоспособному населению за второй квартал прошлого года, что следует из текста документа. Согласно подведенным итогам третьего квартала 2017 года правительственные органы установили прожиточный минимум в 10328 рубля, а для трудоспособного населения на тысячу рублей больше.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец оценила число россиян, которые получают зарплату на уровне прожиточного минимума. Как удалось установить, таковых оказалось не менее 5 миллионов человек.

Николай Офицеров