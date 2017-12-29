Центробанк отозвал лицензию банка «Северный Кредит»

В результате ряда инспекционных мероприятий, проведённых специалистами Центрального банка Российской Федерации в администрации кредитной организации «Северный Кредит», у банка было решено отозвать действительную лицензию.

Александр Вест

В ходе проверок, организованных в «Северном Кредите» Центробанком РФ, были выявлены такие строжайшие нарушения в деятельности кредитной организации как: «отмывание» денежных средств, полученных нелегальным путём, финансирование террористической деятельности относительно несоблюдения предоставления требуемой информации о денежных операциях, подлежавших непосредственному контролю со стороны подведомственных организаций.Кроме того, инспекция выявила, что администрация банка допустила оплошность в приобретении пакета ценных бумаг в период конца декабря нынешнего года, на которые у «Северного Кредита» не имеется первичных документов, подтверждающих право собственности. Напомним, свою деятельность банковская организация прекратила ещё в начале нынешней недели из-за возникших осложнений, повлиявших на платежеспособность банка.