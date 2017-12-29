Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Мнения

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Об амурных делах Ольги Бузовой.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | Глава Минфина предрек стабильный курс рубля в 2018 году

Глава Минфина предрек стабильный курс рубля в 2018 году

Сегодня, 10:20
Давая комментарий телеканалу «Россия-1» глава российского министерства финансов Антон Силуанов выступил с заявлением о том, что гражданам страны следует ожидать стабильный курс рубля.
 

Глава Минфина предрек стабильный курс рубля в 2018 году

 

«Бюджетные параметры правил в следующем году должны действовать значительно эффективнее, что позволит заняться обеспечением стабильности курса при всех возможных ценовых колебаниях на нефть или же любых возможных изменениях потока капитала. На данный момент оснований для того, чтобы изменить курсовые соотношения мы не видим», - утверждает министр.
 
Он призывает россиян заняться хранением сбережений в рублевой валюте, а деньги вкладывать в финансовые инструменты, поддерживающие национальные банкноты.
 
«У нас уже сейчас есть все доходные рублевые инструменты. В первую очередь, речь идет о депозитах в надежных банковских структурах. Это, в первую очередь, облигации федерального займа, выпуском которых занимается министерство финансов», - утверждает Силуанов.
 
Представители Danske Bank еще в начале декабря рассказывали о том, что рубль в 2018 году может в значительной мере укрепиться и дойти до уровня в 52,2 рубля за доллар. Роста валюты можно ожидать, правда, исключительно в привязке к ценам на нефть. Одним из главных рисков для рубля являются, уже традиционно, санкции Соединенных Штатов, которые могут привести к наложению запрета на инвестиционные вложения в российский суверенный долг.

Николай Офицеров
Новости по теме
В Минфине рассказали, как изменится цена на нефть и курс рубля в 2016 году
В Минфине рассказали, как изменится цена на нефть и курс рубля в 2016 году

В Министерстве финансов Российской Федерации накануне опубликовали прогноз, в котором указывалось возможное развитие сценария на нефтяном рынке, а также

Силуанов считает текущий курс рубля и цены на нефть идеальными
Силуанов считает текущий курс рубля и цены на нефть идеальными

Занимающий пост министра финансов в правительстве России Антон Силуанов считает текущий курс рубля и цены на нефть идеальными. Он отметил, что положение рубля

Минфин: Ослабление рубля с оттоком капитала из России не связано
Минфин: Ослабление рубля с оттоком капитала из России не связано

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ослабление рубля с оттоком капитала из страны никак не связан.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости