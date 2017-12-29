Глава Минфина предрек стабильный курс рубля в 2018 году

Давая комментарий телеканалу «Россия-1» глава российского министерства финансов Антон Силуанов выступил с заявлением о том, что гражданам страны следует ожидать стабильный курс рубля.

«Бюджетные параметры правил в следующем году должны действовать значительно эффективнее, что позволит заняться обеспечением стабильности курса при всех возможных ценовых колебаниях на нефть или же любых возможных изменениях потока капитала. На данный момент оснований для того, чтобы изменить курсовые соотношения мы не видим», - утверждает министр.

Он призывает россиян заняться хранением сбережений в рублевой валюте, а деньги вкладывать в финансовые инструменты, поддерживающие национальные банкноты.

«У нас уже сейчас есть все доходные рублевые инструменты. В первую очередь, речь идет о депозитах в надежных банковских структурах. Это, в первую очередь, облигации федерального займа, выпуском которых занимается министерство финансов», - утверждает Силуанов.

Представители Danske Bank еще в начале декабря рассказывали о том, что рубль в 2018 году может в значительной мере укрепиться и дойти до уровня в 52,2 рубля за доллар. Роста валюты можно ожидать, правда, исключительно в привязке к ценам на нефть. Одним из главных рисков для рубля являются, уже традиционно, санкции Соединенных Штатов, которые могут привести к наложению запрета на инвестиционные вложения в российский суверенный долг.

Николай Офицеров