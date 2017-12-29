Бинбанк: среднемесячный оборот в сегменте микробизнеса за четвертый квартал превысил 500 млн. рублей

Как написала пресс-служба Бинбанка, за четвертый квартал этого года среднемесячный оборот кредитной организации по эквайрингу в сегменте микробизнеса сумел превысить показатель в пятьсот миллионов рублей. Любопытно, что годом ранее за тот же период этот показатель был существенно ниже — он не превышал и десяти миллионов рублей.

Бинбанк в этом году запустил проект «БИН-GO», что объясняет зафиксированный в сегменте микробизнеса многократный рост оборотов по приему карточных платежей. Этот проект предоставляет клиентской базе кредитной организации возможность быстро подключить услугу эквайринга без необходимости посещения банковского офиса. В рамках проекта Бинбанком каждый месяц подключается до пятисот новых клиентов.Как прогнозируют эксперты Бинбанка, его совокупный эквайринговый оборот за четвертый квартал 2017 г. превысит показатель в сорок миллиардов рублей. Сейчас в торговых точках работают 27 тысяч POS-терминалов кредитной организации. Стоит задача, чтобы в 2020 г. их число по всей России превысило показатель в сто тысяч устройств.