Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Мнения

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Об амурных делах Ольги Бузовой.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | Бинбанк: среднемесячный оборот в сегменте микробизнеса за четвертый квартал превысил 500 млн. рублей

Бинбанк: среднемесячный оборот в сегменте микробизнеса за четвертый квартал превысил 500 млн. рублей

Сегодня, 10:19
Как написала пресс-служба Бинбанка, за четвертый квартал этого года среднемесячный оборот кредитной организации по эквайрингу в сегменте микробизнеса сумел превысить показатель в пятьсот миллионов рублей. Любопытно, что годом ранее за тот же период этот показатель был существенно ниже — он не превышал и десяти миллионов рублей.

Бинбанк в этом году запустил проект «БИН-GO», что объясняет зафиксированный в сегменте микробизнеса многократный рост оборотов по приему карточных платежей. Этот проект предоставляет клиентской базе кредитной организации возможность быстро подключить услугу эквайринга без необходимости посещения банковского офиса. В рамках проекта Бинбанком каждый месяц подключается до пятисот новых клиентов.

Как прогнозируют эксперты Бинбанка, его совокупный эквайринговый оборот за четвертый квартал 2017 г. превысит показатель в сорок миллиардов рублей. Сейчас в торговых точках работают 27 тысяч POS-терминалов кредитной организации. Стоит задача, чтобы в 2020 г. их число по всей России превысило показатель в сто тысяч устройств.
 
 

Новости по теме
Бинбанк сообщил, что объем открываемых через онлайн-сервисы вкладов вырос в четыре раза с начала года
Бинбанк сообщил, что объем открываемых через онлайн-сервисы вкладов вырос в четыре раза с начала года

Пресс-служба Бинбанка пишет о том, что этой кредитной организацией в августе был успешно запущен обновленный онлайн-сервис «Бинбанк online 2.0».

БИНБАНК успешно выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии БО-П04
БИНБАНК успешно выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии БО-П04

Как пишет пресс-служба БИНБАНКа, он успешно произвел выплату купонного дохода за четвертый купонный период по размещенным в июле этого года биржевым облигациям

БИНБАНК рассказал, как действуют новые бонусы для клиентов
БИНБАНК рассказал, как действуют новые бонусы для клиентов

Клиенты БИНБАНКа в уходящем году могут получить специальные бонусы в размере 0,5% при покупке товаров из двух особых категорий.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости