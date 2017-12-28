Московские аэропорты могут быть оштрафованы за недопуск такси

Московские аэропорты могут начать штрафовать за то, что они не допускают на свою территорию такси. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

ФАС потребовала от администрации московских аэропортов расширить списки такси, которые смогут беспрепятственно обслуживать гостей столицы.Расследование началось из-за жалобы мэра и губернатора Москвы. Уже давно поступает много жалоб, что столичные аэропорты некоторым таксистам и компаниям запрещают работать на своей территории. Из-за этого падает конкуренция, а пассажирам иногда приходится долго жать свободной машины.Эту проблему антимонопольная служба собирается решить уже в начале следующего года. Аэропортам будут предложено два варианта: или они расширяют список доступных такси, или будет наложен огромный штраф.Недавно в ФАС заинтересовались работой столичного такси. По их мнению, компании и таксисты вручную поднимают цены на проезд перед новогодними и рождественскими праздниками.